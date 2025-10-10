Vòi rồng xuất hiện trên biển Phú Quốc

Khoảng 8h ngày 10/10, tại khu vực biển phường An Thới và cảng Bãi Vòng (đặc khu Phú Quốc), một vòi rồng lớn cao hàng trăm mét đã hình thành, hút nước từ mặt biển tạo thành một cột xoáy nước gây kinh hãi cho nhiều người dân, du khách.

Từ xa, chị Trần Thị Thùy Dung (ở Rạch Giá) cho biết trong lúc ra bến tàu về đất liền, chị đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy vòi rồng.

"Thời gian gần đây tôi đọc tin tức thấy xuất hiện vòi rồng ở nhiều nơi, chắc do thời tiết. Sáng nay tôi khá hốt hoảng vì lo sợ nếu thời tiết âm u kèm mưa lớn và dông, các chuyến tàu có thể bị dừng", chị Dung nói.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện sáng 10/10 trên vùng biển Phú Quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, sáng nay tại vùng biển Phú Quốc có khối mây đối lưu đang di chuyển từ hướng Tây Nam lên Đông Bắc. Sự di chuyển của khối mây này đã gây ra mưa to, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao có gió giật mạnh, lốc xoáy trên vùng biển Phú Quốc cũng như một số khu vực lân cận.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh, thường hình thành từ những đám mây dông tích điện và diễn ra trong thời gian ngắn. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cũng cảnh báo người dân và tàu thuyền cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét có thể xảy ra trong khu vực.