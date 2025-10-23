Nữ Chánh văn phòng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc

Ngày 23/10, HĐND đặc khu Phú Quốc tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét thảo luận, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn; đồng thời xem xét việc bầu bổ sung nhân sự.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự trình HĐND đặc khu xem xét.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (trái), Chánh văn phòng HĐND và UBND đặc khu Phú Quốc, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Xuân Mi).

Với 150/160 phiếu bầu đạt tỷ lệ 93,75%, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chánh văn phòng HĐND và UBND đặc khu Phú Quốc, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Loan sinh năm 1979, quê ở Phú Quốc, trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học sư phạm Tiếng Anh. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐND và UBND đặc khu Phú Quốc.