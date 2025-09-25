Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ Vành đanh 3 TPHCM

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn công tác đã đi thực tế tại hai địa điểm gồm: khu vực cầu Bình Gởi và nút giao Tân Vạn. Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (BQL) cho biết, đến nay công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng dự án đã hoàn thành 100%.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (bên phải) nghe báo cáo tiến độ dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ảnh: A.L.).

Các nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục. Tập trung thực hiện 100 ngày đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành mốc tiến độ trong năm 2025.

Theo BQL, UBND TPHCM đã chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, có giải pháp kịp thời bù lại sản lượng đã chậm….

Các đơn vị phải tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao kết quả đã đạt được, ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo TPHCM, chủ đầu tư và các nhà thầu để dự án đảm bảo tiến độ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị nhà thầu, thi công... (Ảnh: A.L.)

Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được giao. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các chủ đầu tư phải giám sát, kiểm tra sát sao, liên tục để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.