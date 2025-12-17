Phi công được bay thấp hơn trên vùng trời TPHCM, hãng bay lợi gì?

Liên quan đến việc chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, phương án điều phối không lưu trên vùng trời nội đô TPHCM sẽ có sự thay đổi.

Được Bộ Quốc Phòng tạo điều kiện, VATM chính thức thí điểm phương án giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 (khu vực bảo vệ đặc biệt nội đô TPHCM) từ 3.000m xuống còn 1.500m.

VVP4 là gì?

Khu vực cấm 4 (VVP4) là khoảng không phận bao phủ nội đô TPHCM, giới hạn từ mặt đất lên độ cao 3.000m. Đây là phạm vi cấm bay 24/24 giờ với hàng không dân dụng nhằm tạo thuận lợi cho lực lượng phòng không bảo vệ vùng trời.

Theo VATM, VVP4 nằm ngay trung tâm cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Biên Hòa - Long Thành, khiến không phận trở nên chật hẹp, đặc biệt khi có hoạt động quân sự tại Biên Hòa. Do đó, doanh nghiệp đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng lên phương án điều chỉnh.

Người dân ngắm máy bay tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tuấn).

Từ kết quả nghiên cứu, ngày 13/8, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Quốc phòng điều chỉnh VVP4 xuống còn 1.500m, thử nghiệm trong 6 tháng.

Sau quá trình phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không, Bộ Quốc phòng chấp thuận phương án mới. Quyết định này đánh dấu bước mở rộng quan trọng cho vùng trời khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi có mật độ bay đông đúc nhất cả nước.

Thời gian thử nghiệm kéo dài từ ngày 19/12 đến hết 31/3/2026, trùng với dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, giúp tối ưu hóa vùng trời và mang lại lợi ích "kép" cho hàng không dân dụng.

Tiết kiệm cho hãng bay và chuẩn bị cho Long Thành

Theo VATM, việc giảm độ cao VVP4 từ 3.000m xuống 1.500m mở ra không gian cần thiết cho hàng không dân dụng, giải quyết các hạn chế lâu nay như máy bay phải bay vòng, giới hạn độ cao, dẫn đến tốn nhiên liệu và thời gian bay của hãng hàng không.

Từ nay, máy bay ở Tân Sơn Nhất có thể bay thẳng hơn, rút ngắn quãng đường và thời gian lấy độ cao. Ước tính, mỗi chuyến bay tiết kiệm 1-3 phút trong giờ cao điểm.

Sơ đồ phương thức bay mới của VATM sau khi được điều chỉnh VVP4 (Ảnh: VATM).

Dựa trên số liệu tính toán của các hãng hàng không, mỗi 11km (tương đương 1 phút bay) tiết kiệm khoảng 1,6 triệu đồng đối với máy bay thân hẹp A321, 3 triệu đồng đối với máy bay thân rộng A350 và 2,5 triệu đồng đối với máy bay thân rộng B787.

Trong tình huống thời tiết xấu, phi công cũng có nhiều lựa chọn hơn khi được phép sử dụng tầng bay thấp.

"Trước đây, máy bay thực hiện tiếp cận hụt trên đường băng thường phải vòng về VVP4 ở độ cao thấp, gây rủi ro lớn. Với việc giảm độ cao khu vực cấm, máy bay có thể linh hoạt hơn mà vẫn đảm bảo an toàn", báo cáo của VATM nêu.

Tương lai, khi khai thác đồng thời cặp sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành, việc giảm độ cao VVP4 sẽ tạo không gian linh hoạt, tách biệt luồng bay, giảm xung đột cho hoạt động bay tại khu vực.

Việc điều chỉnh VVP4 sẽ tạo thuận lợi cho việc điều phối không lưu tại sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

VATM khẳng định phương án mới không chỉ giúp giải tỏa áp lực tức thì cho Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 mà còn là "chìa khóa" cho bài toán quy hoạch vùng trời khi có thêm sân bay Long Thành.

Kết thúc giai đoạn thử nghiệm, VATM tổng hợp dữ liệu, báo cáo cơ quan chức năng để xem xét áp dụng chính thức.