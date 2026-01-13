Vượt ẩu trên cao tốc gây nguy hiểm, lái xe khách bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 13/1, Đội 1, Cục CSGT (Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt với anh N.Q.H. (SN 1981, trú tại phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), về hành vi điều khiển ô tô khách đi sai làn đường.

Với vi phạm kể trên, tài xế H. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc xe khách và xe tải vượt ẩu trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 9h34 ngày 1/1, tại km232+500 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh H. điều khiển ô tô khách BKS 29E-361.xx đi sai làn đường (làn ngược chiều) trên cao tốc.

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, vào thời gian trên, tài xế H. đã lái ô tô khách vượt xe tại làn đường ngược chiều, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài trường hợp của anh H., còn có một lái xe tải biển số 50H-688.xx cũng vượt ẩu, đi sai làn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 1 đã xác minh và mời tài xế H. lên cơ quan công an để làm việc. Ngoài ra, Đội 1 cũng đã gửi thông báo vi phạm tới chủ xe chiếc xe tải biển số 50H-688.xx.

Nhà chức trách cho hay, hiện nay tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có nhiều đoạn được sửa chữa, nâng cấp, nếu các lái xe vô ý thức, không chấp hành luật giao thông tại những đoạn đường này, thì sẽ có nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông.