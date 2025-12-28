Lái xe khách bị phạt 5 triệu đồng vì vượt ẩu trên đường cao tốc

Sáng 28/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh N.T.T. (SN 1989, trú tại TP Hải Phòng) do có hành vi vượt ẩu trên cao tốc.

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển xe khách có hành vi vượt ẩu trên đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 16h23 ngày 24/12, anh T. điều khiển xe khách biển số 50H-545.xx có hành vi vượt ẩu khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Cục CSGT sau đó đã giao Đội 2 tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Ngày 25/12, Đội 2 đã cử cán bộ mời anh T. đến trụ sở để làm việc.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Cắt từ clip).

Tổ CSGT đã kiểm tra camera giám sát hành trình của xe khách BKS 50H-545.xx, qua đó xác định anh T. điều khiển ô tô khách đã không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Tại cơ quan công an, anh T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và xin chấp hành việc xử phạt theo quy định.