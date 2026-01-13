Phạt tài xế xe khách đi sai làn, "thi gan" với ô tô khác trên đường

Ngày 13/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản xử phạt với lái xe N.V.V. (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) do có hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Với vi phạm trên, anh V. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 19h43, anh V. điều khiển xe khách biển số 99H-042.xx di chuyển tới gần nút giao thuộc phường Giang Liễu, tỉnh Bắc Ninh thì có hành vi đi sang làn đường ngược chiều.

Hình ảnh tài xế V. điều khiển xe khách đi sai làn đường, sau đó còn "thi gan" với tài xế ô tô con (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng nói, theo phản ánh từ người dân, khi một tài xế ô tô con khác đi đúng chiều tới địa điểm trên, tài xế V. còn điều khiển xe khách chặn ngay phía đầu ô tô của họ.

"Chưa dừng lại ở đó, tài xế xe khách còn xuống xe, dùng lời lẽ thách thức tài xế xe con và coi thường pháp luật", phản ánh của người dân gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tra cứu, xác minh sự việc và mời tài xế V. lên cơ quan công an.

Cảnh sát cho biết, sau khi được xem lại video và hình ảnh vi phạm, tài xế V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và chấp nhận việc xử lý của cơ quan chức năng.