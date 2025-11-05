Thi thể tài xế taxi nhảy cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Khoảng 6h30 ngày 5/11, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn đoạn qua bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới (TPHCM) phát thi thể trôi giữa sông nên kéo vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Công an phường Bình Quới đến ghi nhận vụ việc. Nạn nhân là nam giới, trên người chỉ mặt chiếc quần lót.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định thi thể này là ông P.H.H. (43 tuổi, ngụ xã Hưng Long). Ông H. là tài xế để lại chiếc taxi trên cầu Sài Gòn, tự gây thương tích cho mình rồi nhảy xuống sông vào trưa 3/11.

Người nhà ông H. cũng đến nhận dạng, phục vụ quá trình điều tra.

Người thân của ông H. cho biết, ông H. từng có vợ và 2 người con, nhưng sau đó đã ly hôn. Hiện, người đàn ông này thuê trọ sống một mình tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh cũ).

Trước đây ông H. lái xe tải đường dài, thời gian gần đây chuyển qua chạy taxi công nghệ.

Ngoài ra, họ cũng cho hay, nạn nhân bơi rất giỏi, không nhậu nhẹt, không rượu chè. Thời gian gần đây, do có một số chuyện không vui liên quan đến vợ con khiến ông H. có thay đổi về tâm trạng.