Người nhà ngóng tìm người đàn ông bỏ lại taxi nhảy cầu Sài Gòn

Ngày 4/11, lực lượng chức năng TPHCM đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm thi thể nam tài xế để lại chiếc taxi công nghệ rồi nhảy cầu Sài Gòn. Nạn nhân là ông P.H.H. (43 tuổi, ngụ TPHCM).

Ghe của người dân hỗ trợ gia đình tìm kiếm trên sông Sài Gòn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sáng cùng ngày, những người thân của ông H. đã có mặt ở bờ sông Sài Gòn mong ngóng tìm thấy thi thể nạn nhân. Đồng thời, ông T. (anh ruột của nạn nhân) cũng đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây để cung cấp lời khai, phục vụ quá trình điều tra.

Người thân của ông H. cho biết, ông H. từng có vợ và 2 người con, nhưng sau đó đã ly hôn. Hiện, người đàn ông này thuê trọ sống một mình tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh cũ).

“Trước đây, H. lái xe tải đường dài, chở hàng đi khắp cả nước. Vài năm nay, H. chuyển sang chạy taxi công nghệ, chịu khó làm ăn”, người thân của ông H. cho biết thêm.

Theo ông T., sáng ngày 3/11, người em trai có gọi cho ông hẹn đi uống cà phê, nhưng ông T. bận nên không đi. Đến trưa cùng ngày, công an gọi cho ông T. báo tin người em trai nhảy cầu Sài Gòn và yêu cầu người anh đến trụ sở công an để làm việc.

Hiện trường trên cầu Sài Gòn trưa 3/11 (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, người thân của nam tài xế cho biết, nạn nhân bơi rất giỏi. Ông H. thường không nhậu nhẹt, không rượu chè. Thời gian gần đây, do có một số chuyện không vui liên quan đến vợ con khiến ông H. có thay đổi về tâm trạng.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 3/11, ông P.H.H. điều khiển taxi công nghệ biển số 50H-690.xx chạy trong làn xe máy trên cầu Sài Gòn, hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi ngã tư Thủ Đức.

Khi đến gần giữa cầu (thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), tài xế dừng xe sát lan can, bước xuống rồi đi bộ ra ngoài. Người này bất ngờ dùng dao tự gây thương tích, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn.