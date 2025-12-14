Phát hiện thi thể người đàn ông có hình xăm cá chép trôi trên sông Sài Gòn

Ngày 14/12, Công an phường Thủ Đức (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Sài Gòn.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Khoảng 12h cùng ngày, nhân viên cảng ICD Phước Long (đường số 1, phường Thủ Đức) phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn, dạt vào khu vực tàu thuyền cập cảng.

Nhận được tin báo, Công an phường Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần jean, áo thun dài tay, trên người không có giấy tờ tùy thân, vai trái của nạn nhân có hình xăm cá chép và hoa sen.