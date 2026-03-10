Phát hiện thi thể nam sinh dưới vực sâu ở Lâm Đồng
(Dân trí) - Nam sinh điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt về TPHCM, sau đó mất tích. Thi thể người này được tìm thấy sau 2 ngày ở vực sâu 4m tại Lâm Đồng.
Ngày 10/3, Công an xã Đạ Huoai phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào 7h15 cùng ngày, một số người dân phát hiện nam thanh niên cùng xe máy ở vực sâu 4m bên quốc lộ 20, đoạn thuộc khu vực đèo Chuối, xã Đạ Huoai nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện, nam thanh niên đã tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.
Nạn nhân là anh Trần Trương Trịnh (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), hiện là sinh viên một trường đại học tại TPHCM.
Được biết, rạng sáng 8/3, Trịnh điều khiển xe máy trên quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt về TPHCM, sau đó gia đình không thể liên lạc với nam sinh.