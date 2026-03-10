Phát hiện thi thể nam sinh dưới vực sâu ở Lâm Đồng

Ngày 10/3, Công an xã Đạ Huoai phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong.

Thi thể nam sinh viên cạnh xe máy ở vực sâu 4m cạnh Quốc lộ 20 (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, vào 7h15 cùng ngày, một số người dân phát hiện nam thanh niên cùng xe máy ở vực sâu 4m bên quốc lộ 20, đoạn thuộc khu vực đèo Chuối, xã Đạ Huoai nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện, nam thanh niên đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Khánh Hồng).

Nạn nhân là anh Trần Trương Trịnh (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), hiện là sinh viên một trường đại học tại TPHCM.

Được biết, rạng sáng 8/3, Trịnh điều khiển xe máy trên quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt về TPHCM, sau đó gia đình không thể liên lạc với nam sinh.