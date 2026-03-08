Tìm thấy thi thể người đàn ông ở Lâm Đồng sau 4 ngày rơi xuống hồ

Ngày 8/3, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Võ Minh Thường (39 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) ở vùng nước sâu hồ thủy điện Đasiat. Cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, ngày 3/3, anh Võ Minh Thường đến hồ Đasiat đánh bắt cá nhưng xảy ra mâu thuẫn với một người khác dẫn đến xô xát. Lúc này, anh Thường sẩy chân, rơi xuống hồ thủy điện, mất tích.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy sau nhiều ngày mất tích (Ảnh: Khánh Hồng).

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bảo Lâm 5 phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm nạn nhân. Do nước sâu, lưu vực hồ rộng nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Chiều 7/3, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Võ Minh Thường ở khu vực nước sâu, cách vị trí gặp nạn ban đầu không xa.

Anh Thường có vợ và 3 con nhỏ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Mọi thu nhập của gia đình đều dựa vào việc đánh bắt cá của anh Thường.