Người đàn ông tử vong cạnh xe đạp ở Lâm Đồng

Ngày 30/11, Công an xã Đạ Huoai, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong cạnh hồ Mađaguôi.

Hiện trường người đàn ông tử vong cạnh xe đạp (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân đến hồ Mađaguôi, bất ngờ phát hiện người đàn ông tử vong cạnh xe đạp cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đạ Huoai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, làm rõ vụ việc.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng chưa thể xác định lai lịch của người này.