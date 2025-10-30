Hai xe tải tông trực diện trên đèo Bảo Lộc ở Lâm Đồng, giao thông ùn tắc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 30/10 trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, thời gian trên, người đàn ông tên Nghĩa (43 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - TPHCM. Khi đến khu vực đèo Bảo Lộc, xe ông Nghĩa va chạm trực diện với ô tô tải chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc (Ảnh: An Khánh).

Tai nạn làm 2 ô tô biến dạng phần đầu, hư hỏng, 2 tài xế bị thương nhẹ. Va chạm làm đèo Bảo Lộc ách tắc cục bộ.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Đến 7h cùng ngày, hiện trường tai nạn được giải phóng, tuyến đèo Bảo Lộc thông tuyến.

Đèo Bảo Lộc thuộc tuyến quốc lộ 20, có chiều dài khoảng 10km, là tuyến huyết mạch nối thành phố Đà Lạt với các tỉnh miền Đông Nam Bộ.