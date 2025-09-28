Phát hiện thi thể mắc kẹt dưới suối ở bán đảo Sơn Trà

Ngày 28/9, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng đã hỗ trợ đưa thi thể một người đàn ông tử vong trên bán đảo Sơn Trà, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, lúc 13h48 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc ông P.T.P. (68 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng), đi lên rẫy trên bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà từ trưa 27/9 nhưng đến trưa 28/9, người nhà không liên hệ được với ông P..

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: A Thành).

Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà đã phối hợp cùng công an, lực lượng cứu hộ cứu nạn, tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe máy của nạn nhân nằm dưới suối.

Lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường vì nước chảy xiết do mưa lớn từ bão Bualoi gây ra.

Đến 15h, khi mưa ngớt, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận dòng suối và phát hiện thi thể của ông P. mắc kẹt cùng xe máy. Thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa lên bờ.