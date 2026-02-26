Công bố quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 26/2, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc để công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Đức Hiền).

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 do bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn, sẽ giám sát, kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về 5 nội dung lớn.

Cụ thể, trong tháng 3-4, đoàn sẽ tiến hành giám sát 2 nội dung, gồm: Công tác lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong tháng 9 và tháng 10, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về 3 nội dung: Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; thực thi các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15, mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, các địa phương, đơn vị để hoàn thành các nội dung được giao.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ giám sát, kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ 5 nội dung lớn (Ảnh: Đức Hiền).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Văn Quang phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh và người phụ trách đối với từng nội dung công việc. Ông yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, giám sát để đạt kết quả cao nhất.

Tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.300km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, gồm 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).