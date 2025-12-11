Phát hiện người đàn ông chết trên thuyền trôi tự do ở biển Phú Quý

Ngày 11/12, Công an đặc khu Phú Quý phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng làm rõ vụ người đàn ông tử vong trên chiếc xuồng trôi trên biển.

Người đàn ông được phát hiện tử vong trên thuyền (Ảnh: Phạm Duy).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển đặc khu Phú Quý phát hiện chiếc xuồng nhỏ trôi tự do trên mặt nước. Đến kiểm tra, người này bất ngờ phát hiện bên trong có người đàn ông tử vong. Ngư dân đã trình báo với cơ quan chức năng.

Sáng cùng ngày, thuyền và thi thể nạn nhân được di chuyển vào bến Lăng Cô, đặc khu Phú Quý phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân là ông V.V.H. (SN 1967), người dân sinh sống trên đảo Phú Quý, hành nghề đánh bắt hải sản.