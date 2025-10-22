Phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cầu Là

Ngày 22/10, Công an xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin về việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong.

Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nằm dưới chân cầu Là, thuộc địa phận thôn Trửa, xã Việt Xuyên.

Xe máy của nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Khu vực phát hiện nạn nhân có chiếc xe máy màu đỏ, mang biển kiểm soát 38M1-131.xx.

Công an xã Việt Xuyên sau đó phát đi thông báo tìm người thân và xác định danh tính nạn nhân là ông N.Q.T. (SN 1968, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngành chức năng nhận định, nhiều khả năng nạn nhân đi câu cá và không may bị đuối nước tử vong. Cùng ngày, thi thể người đàn ông này được bàn giao cho gia đình an táng.