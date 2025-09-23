Thi thể cụ ông 78 tuổi nổi trên biển ở Lâm Đồng

Ngày 23/9, Công an đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ thi thể người đàn ông trôi dạt trên biển.

Người dân đưa thi thể nạn nhân vào bờ (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người dân đến khu vực bãi biển thuộc thôn Đông Hải, đặc khu Phú Quý, bất ngờ phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 150m. Người này cùng một số ngư dân vớt thi thể vào bờ, trình báo lực lượng chức năng.

Công an đặc khu Phú Quý đã tới hiện trường, khám nghiệm pháp y, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông N.V.Đ. (78 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quý), hành nghề lặn biển, đánh bắt hải sản.