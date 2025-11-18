Nam bác sĩ tử vong trong nhà riêng ở Lâm Đồng

Ngày 18/11, lực lượng chức năng xã Đạ Tẻh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng ở thôn 1, xã Đạ Tẻh. Nạn nhân là ông T.S.T. (44 tuổi, trú tại xã Đạ Tẻh), bác sĩ đang công tác tại một trung tâm y tế ở Đạ Tẻh.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án (Ảnh minh họa: Thảo Trần).

Theo thông tin ban đầu, do không liên lạc được với ông T., người thân tìm đến nhà riêng gọi cửa, song không có phản hồi. Những người có mặt tại hiện trường phá cửa vào trong, phát hiện ông T. tử vong ở nền nhà tắm.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Đạ Tẻh và các cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, ông T. đã ly hôn vợ, sinh sống một mình tại căn nhà nói trên.