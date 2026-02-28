Chiều 28/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc phát hiện một thi thể nổi trên sông Nhật Lệ, đoạn qua phường Đồng Hới.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện một thi thể nghi là phụ nữ, mặc áo đỏ và quần đen, nổi trên mặt nước sông Nhật Lệ.

Thi thể được phát hiện nổi trên sông Nhật Lệ (Ảnh: Đại Dương).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tổ chức vớt thi thể lên bờ.

Công tác xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương triển khai.