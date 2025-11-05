Thi thể nam giới nổi trên sông Cà Ty ở Lâm Đồng

Ngày 5/11, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh lai lịch nạn nhân trôi trên sông Cà Ty.

Trước đó, vào khoảng 12h cùng ngày, người dân đến sông Cà Ty, đoạn thuộc phường Phan Thiết, bất ngờ phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt nước. Những người có mặt tại hiện trường lúc đó đã vớt thi thể lên bờ, trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân được người dân vớt lên bờ (Ảnh: Gia Bảo).

Nhận tin, lực lượng Công an phường Phan Thiết cùng các cơ quan liên quan đến hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân là nam giới khoảng 40 tuổi, tử vong khoảng 2 ngày trước.

Thi thể nạn nhân trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ tùy thân nên việc xác định lai lịch gặp nhiều khó khăn.