Thi thể nam giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn

Tối 19/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể nam giới không còn nguyên vẹn được phát hiện ở phường Chánh Hiệp.

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường Lê Chi Dân, nên đã báo cơ quan chức năng.

Thi thể nam giới được phát hiện dưới sông Sài Gòn (Ảnh: CTV).

Qua kiểm tra sơ bộ, công an nhận định người này đã tử vong 1-2 ngày, không còn phần đầu, chưa xác định được danh tính do không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân mặc quần ngắn, áo khoác màu đen có mũ.

Lực lượng công an tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Thi thể đã được đưa về nhà xác.