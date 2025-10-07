Phát hiện hai phụ nữ tử vong tại đập dâng Văn Phong

Ngày 7/10, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai phụ nữ tại khu vực đập dâng Văn Phong, đoạn qua địa bàn xã Bình Phú.

Trước đó vào khoảng 21h30 ngày 6/10, người dân địa phương phát hiện thi thể chị N.T.B.Nh. (SN 1993, trú tại xã Bình Phú) ở khu vực đập dâng Văn Phong và đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua công tác xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trước đó, chị Nh. đi cùng chị N.T.T.Ng. (SN 1990, ở cùng địa phương). Tuy nhiên tại thời điểm trên, chị Ng. không có mặt ở hiện trường.

Lực lượng chức năng và người dân tìm được thi thể chị Ng. (Ảnh: Đức Minh).

Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng đông đảo người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến 8h30 ngày 7/10, thi thể chị Ng. đã được tìm thấy tại vị trí cách nơi phát hiện chị Nh. khoảng 1km.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.