Tắm trong ngày biển động, một người đuối nước

Chiều 29/9, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một người đàn ông tử vong khi tắm biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h50 cùng ngày, ông N.T.D. (SN 56 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đến tắm biển tại khu vực phía sau Công viên Thiếu nhi (phường Quy Nhơn Nam) và bị đuối nước.

Người đàn ông đuối nước tử vong trong ngày biển động (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Lúc này, một số người dân phát hiện bơi ra cứu vớt, đưa nạn nhân vào bờ hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Trước đó, trong bản tin phát lúc 10h cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Cơ quan này cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển ven bờ và ngoài khơi đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.