Hai học sinh đuối nước trước ngày khai giảng năm học mới

Chiều 4/9, đại diện UBND xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai), cho biết chính quyền cùng các đoàn thể địa phương đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 8 triệu đồng đến 2 gia đình có con nhỏ tử vong do đuối nước.

Trước đó, khoảng 14h ngày 3/9, cháu V.P.H. (SN 2021), học sinh mầm non, trú tại thôn Trung Thành 1, xã Phù Mỹ cùng em trai V.P.L. (SN 2023) và cháu T.T.K. (SN 2013, học sinh lớp 6) rủ nhau ra bờ ao của một hộ dân gần nhà để câu cá.

Ao nước nơi 2 cháu nhỏ tử vong (Ảnh: Phù Mỹ).

Trong lúc câu cá, cháu L. không may bị trượt chân rơi xuống ao. Thấy vậy, cháu K. nhảy xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả 2 cùng chìm xuống nước.

Thời điểm đó, cháu H. chạy về nhà báo tin. Ngay sau đó, mẹ và bà nội cháu H. hô hoán người dân xung quanh đến cứu vớt. Tuy nhiên, cả 2 cháu đã đuối nước và tử vong.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do đuối nước và đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

