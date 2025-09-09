Sống lênh đênh trên lòng hồ cùng bố mẹ, bé trai 5 tuổi đuối nước thương tâm

Ngày 9/9, UBND xã Ia O, tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 17h ngày 8/9, cháu H.K.N. (SN 2020, trú tại làng Dăng, xã Ia O) đang chơi trên nhà bè của gia đình nằm giữa lòng hồ thủy điện Sê San, làng Dăng.

Khu vực nhà bè ở lòng hồ Sê San, nơi gia đình cháu N. sinh sống (Ảnh: Chí Anh).

Không may cháu N. bị trượt chân ngã xuống lòng hồ và mất tích. Đến 21h10 cùng ngày, người thân đã tìm thấy thi thể cháu cách nhà bè khoảng 200m.

Theo UBND xã Ia O, gia đình cháu bé rất khó khăn. Vì không có nhà trên đất liền nên gia đình này đã làm một nhà bè rồi sống lênh đênh trên lòng hồ Sê San. Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Ia O thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng.

Cũng trong chiều 9/9, người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt nước tại hồ nước Công viên Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đang trục vớt thi thể lên bờ và đang xác định nhân thân, lai lịch.