Phát hiện hài cốt cùng dép cao su, vỏ đạn ở Lâm Đồng

Ngày 17/1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc và các cơ quan chức năng tổ chức quy tập hài cốt nghi liệt sỹ được phát hiện tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/1, trong quá trình tôn tạo nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi tại phường 3 Bảo Lộc, công nhân phát hiện xương, dép cao su, vỏ đạn, bật lửa, quần áo lính nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt nghi liệt sỹ (Ảnh: Văn Minh).

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, thực hiện các thủ tục, quy tập hài cốt.

Lực lượng chức năng đã mời nhiều cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến tại địa bàn Bảo Lộc đến hiện trường để nắm bắt thông tin về các trận đánh, tìm kiếm thông tin lai lịch của liệt sỹ.

Theo các cựu chiến binh, vào tháng 5/1969, khu vực phát hiện hài cốt nói trên từng xảy ra các trận đánh giữa quân, dân Bảo Lộc với đối phương, nhiều người anh dũng hy sinh.

Hiện, cơ quan chức năng di chuyển hài cốt nghi liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bảo Lộc, đồng thời tiếp tục xác minh thông tin.