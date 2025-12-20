Đồng Nai truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sỹ

Ngày 20/12, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với Quân khu 7 trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh liệt sỹ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Những hài cốt truy điệu, an táng dịp này vừa được tìm thấy tại Campuchia và một số nơi trong tỉnh Đồng Nai.

Đọc lời điếu trong lễ truy điệu, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, từ năm 2002 đến nay, các thành viên đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (K72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Việt Nam và Campuchia về nơi an táng (Ảnh: N.H).

Qua đó, lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 3.953 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam và Campuchia, đưa về truy điệu, an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Riêng từ tháng 9 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, bốc được 41 bộ hài cốt liệt sỹ. Trong đó có 5 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại xã Lộc Ninh, 6 hài cốt liệt sỹ tại xã Lộc Tấn và 30 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Campuchia. Toàn bộ các hài cốt liệt sỹ đợt này chưa xác định được quê quán, tên tuổi…; tuy nhiên, có 10 mẫu phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN xác định danh tính.

Từ các mẫu phẩm này, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính đang được triển khai trên cả nước, ông Sơn hy vọng sớm tìm được thân nhân cho các liệt sỹ, góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương của các gia đình.

Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các lực lượng vũ trang đã thực hiện nghi thức di quách, tiễn 41 hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.