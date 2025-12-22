Tây Ninh viếng, truy điệu 183 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Sáng 22/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 (xã Tân Biên), tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 159 hài cốt liệt sỹ.

Trong đợt 1, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), với sự hỗ trợ tích cực của quân đội, chính quyền và nhân dân Campuchia, hai Đội K70 và K71 (Quân khu 7) đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương 156 hài cốt liệt sỹ. Riêng Đội K71 còn tìm kiếm, quy tập trong nước được 3 hài cốt liệt sỹ. Tất cả các hài cốt đều chưa xác định được danh tính.

Lễ viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên đọc điếu văn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh bạn đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng cảm ơn Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các đơn vị chức năng đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập với tinh thần trách nhiệm cao.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên đọc điếu văn tại lễ truy điệu (Ảnh: N.H.).

Cùng thời điểm trên, tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Theo kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đợt 1 giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đã tìm kiếm, quy tập được 24 bộ hài cốt liệt sỹ tại các tỉnh Pailin và Battambang, Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phạm Tấn Hòa khẳng định sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ là to lớn, thiêng liêng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết tâm tiếp nối con đường mà các anh hùng, liệt sỹ đã đi, bảo vệ và phát huy những thành quả đã đạt được.