Phát hiện cụ bà tử vong dưới sông Cà Ty ở Phan Thiết

Ngày 21/12, người dân lưu thông qua cầu Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, đã trình báo cơ quan chức năng về việc phát hiện thi thể một cụ bà nổi trên sông Cà Ty.

Lực lượng chức năng cùng người dân vớt thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Trần Nguyên).

Công an phường Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường, vớt thi thể nạn nhân lên bờ, phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân tử vong là bà Đ.T.T. (SN 1937, trú tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng). Sáng cùng ngày, người thân không thấy bà T. ở nhà nên tỏa đi các ngả đường tìm kiếm; sau đó được báo tin bà T. đã tử vong.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.