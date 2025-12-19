Nam sinh ở Lâm Đồng tử vong sau khi rơi từ tầng 2

Ngày 19/12, Công an phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang điều tra vụ nam học sinh tử vong tại trường THPT trên địa bàn.

Khoảng 13h30 cùng ngày, T.T.A. (học sinh lớp 10) đã leo qua lan can trường học và có ý định nhảy xuống dưới. Một số học sinh phát hiện vụ việc, khuyên can, nhưng A. vẫn rơi xuống sân trường và tử vong.

Trường cấp 3, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Khánh Hồng).

Nhận tin báo, Công an phường 1 Bảo Lộc đã tới hiện trường, phối hợp cùng ban giám hiệu trường học và các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.