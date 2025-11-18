Phát hiện con vật thuộc sách đỏ trong vườn, người dân bắt lại giao kiểm lâm

Sáng 18/11, Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java và một cá thể trăn đất do người dân phát hiện, tự nguyện bàn giao.

Trước đó, sáng 16/11, anh Hoàng Hào Hùng (tổ dân phố 9 Trần Phú, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) phát hiện một con tê tê Java nặng 8,7kg trong vườn nhà và bắt giữ.

Cá thể tê tê Java có trọng lượng 8,7kg nằm trong Sách đỏ Việt Nam (Ảnh: Thành Sen).

Xác định đây là loài động vật quý hiếm, anh Hùng liên hệ UBND phường Thành Sen để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Cá thể tê tê này có tên khoa học Manis Javanica, được xếp vào danh sách nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB và nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hải (trú xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) phát hiện một con trăn đất nặng 6,2kg khi đi dạo trong khuôn viên Trường THPT Cẩm Bình và báo tin chính quyền địa phương.

Người dân bàn giao loài động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng (Ảnh: Thành Sen).

Trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, còn được gọi là trăn Miến Điện. Loài này có nguồn gốc từ Đông Nam Á, được liệt kê vào nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh), cả hai cá thể tê tê và trăn đất đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.