Phát hiện loài lan gấm quý hiếm ở Thanh Hóa

Ngày 17/11, ông Lê Thanh Hữu, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết trong các đợt khảo sát thực địa năm 2024 và 2025, các nhà khoa học Việt Nam và Nga đã phát hiện một loài lan quý hiếm trên thế giới được phân bố tại Pù Luông.

Loài lan quý hiếm được tìm thấy ở Pù Luông có tên gọi Gấm ngọc vân hồng, tên khoa học là Anoectochilus roxburghii, thuộc chi lan kim tuyến (Anoectochilus), một trong những nhóm lan dược liệu có giá trị nhất tại châu Á.

Loài lan Gấm ngọc vân hồng quý hiếm được tìm thấy ở Pù Luông (Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp).

Theo ông Hữu, trong quá trình khảo sát thực vật tại khu vực suối Khuyên (xã Cổ Lũng), đường mòn lên đỉnh Pù Luông (xã Thành Sơn), Son Bá Mười (xã Lũng Cao) với độ cao 200m-1.650m, các nhà khoa học đã ghi nhận khoảng 40 loài thực vật ở trạng thái ra hoa kết quả. Trong rất nhiều loài lan có loài lan Gấm ngọc vân hồng được phát hiện.

Lan Gấm ngọc vân hồng nổi bật với bộ lá xanh lục thẫm điểm vân ánh kim đẹp mắt, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn được đánh giá cao trong y học cổ truyền.

Tại Việt Nam, loài lan này phân bố rải rác ở một số vùng núi cao có khí hậu ẩm như Nghệ An, Lạng Sơn, Lâm Đồng...

Hoa của loài lan Gấm ngọc vân hồng (Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp).

Việc ghi nhận loài lan Gấm ngọc vân hồng tại Pù Luông không chỉ làm phong phú thêm hệ thực vật cho khu bảo tồn, mà còn khẳng định vai trò sinh thái quan trọng của Pù Luông trong việc duy trì hành lang đa dạng sinh học giữa các vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

“Gấm ngọc vân hồng là 1 trong 2 loài lan quý hiếm nhất trong số 45 loài thuộc chi lan kim tuyến hiện nay trên thế giới, được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, xếp hạng nguy cấp, thuộc nhóm IIA, cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại, cần được ưu tiên bảo tồn”, ông Hữu nhấn mạnh.