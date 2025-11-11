Khỉ cụt tay, vượn quý hiếm tìm lại sự sống tại “ngôi nhà” giữa khu rừng nhỏ

Từ hồ Đại Lải (Phú Thọ), đi sâu khoảng 5km về phía các dãy núi thấp ẩn hiện trong màn sương, bạn sẽ bắt gặp hai bên đường rợp bóng cây rừng cùng những khe suối róc rách chảy qua.

Không khí nơi đây mát lạnh, thoang thoảng mùi đất ẩm cùng lá mục đặc trưng của rừng tự nhiên.

Con đường bê tông nhỏ, vừa đủ cho một chiếc ô tô, trải dài, hầu như không có dấu vết của con người ngoài vài biển báo và cột mốc quản lý.

Càng đi sâu, bạn càng cảm nhận rõ tiếng ồn ào phố thị dần lùi lại, nhường chỗ cho tiếng chim hót trong vắt và làn gió rì rào qua tán cây rậm rạp.

Cổng vào Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh (Ảnh: Thanh Bình).

Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh hiện ra giữa rừng, những dãy nhà phục vụ sinh hoạt và nghiên cứu ngay dưới tán cây, bên cạnh các khu cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã.

“Bảo tàng” sinh vật học lưu trữ hàng trăm mẫu động, thực vật quý hiếm

Đón nhóm phóng viên tại cổng, ông Đặng Huy Phương, Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh, cho biết:

“Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh trực thuộc Viện Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nằm ở độ cao 100-500m so với mực nước biển, với tổng diện tích 170,3ha.

Ông Đặng Huy Phương, Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh (Ảnh: Thanh Bình).

Trung tâm bao gồm 69ha rừng thứ sinh, 30ha rừng trồng, 68,3ha cây bụi, ao suối, cùng khoảng 3ha dành cho khu hành chính và nghiên cứu, tạo nên một hệ sinh thái thu nhỏ sống động.

Được thành lập từ năm 1999, Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh đã trở thành điểm đến thu hút cho việc nghiên cứu, khám phá và trải nghiệm thiên nhiên đối với các nhà khoa học, sinh viên và học sinh trong nước và quốc tế.

Từ một khu rừng bị khai thác kiệt quệ, hầu như không còn cây gỗ hay dấu vết của động vật hoang dã, đến nay, khu vực này đã được phủ xanh trở lại, từng bước phục hồi về trạng thái rừng tự nhiên.

Trung tâm hiện lưu giữ vườn sưu tập hơn 1.000 cá thể cây gỗ bản địa thuộc 37 loài, phát triển ổn định và có giá trị bảo tồn gen cao.

Khu vực bảo tồn các loài lan rừng tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh (Ảnh: Thanh Bình).

Đặc biệt, khu bảo tồn lan rừng rộng 500m² với hơn 450 mẫu của gần 100 loài lan, trong đó 57 loài đã được định danh khoa học và sinh trưởng tốt trong điều kiện nhà lưới khung thép.

Ngoài ra, Trung tâm đang duy trì và theo dõi sinh trưởng của hàng trăm cá thể thuộc nhiều nhóm động vật khác nhau đang sinh sống ổn định trong hệ sinh thái phong phú của Trung tâm.

“Theo bảng xếp hạng về mức độ đa dạng sinh học trên thế giới năm 2024, Việt Nam đứng thứ 14, là một trong 3 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá cao về mức độ đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, chặt phá rừng và ô nhiễm môi trường tiếp tục là những nguyên nhân chính gây mất cân bằng sinh thái và suy thoái đa dạng sinh học”, ông Đặng Huy Phương chia sẻ.

Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh nhiều năm nay được coi là “ngôi nhà thứ hai” cho những loài động vật hoang dã bị thương, bị buôn bán và nuôi nhốt trái phép (Ảnh: Thanh Bình).

Trung tâm hiện tập trung công tác bảo tồn vào các loài thú nhỏ, linh trưởng, rùa và bò sát đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Tại đây, mỗi cá thể đều được nhân nuôi, chăm sóc và phục hồi trong điều kiện phù hợp, với mục tiêu lâu dài là tái thả về môi trường rừng tự nhiên khi đủ sức sinh tồn.

Khỉ cụt tay, vượn quý hiếm tìm lại sự sống

Cách khu hành chính không xa, con đường nhỏ dẫn vào khu nuôi thú linh trưởng là nơi những cá thể khỉ, vượn từng bị săn bắt, thương tích được cứu hộ và chăm sóc.

“Con khỉ mặt đỏ được đưa về đây khá lâu rồi. Khi kiểm lâm bàn giao, tay nó đã bị kẹp nát do sập bẫy”, ThS Nguyễn Đức Đông, cán bộ chuyên trách tại Trung tâm bộc bạch.

Sau nhiều tháng được điều trị và chăm sóc tận tình, cá thể khỉ mặt đỏ mất một tay, vết thương hoại tử nghiêm trọng đã hồi phục sức khỏe, song cánh rừng giờ lại trở thành giấc mơ xa vời.

Khỉ mặt đỏ mất một tay được cứu hộ, chăm sóc tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh (Ảnh: Khánh Vi).

“Ở tuổi hơn 20, với một cánh tay bị cụt, nó không còn đủ sức leo trèo, hái quả hay tự tìm thức ăn như trước. Bản năng sinh tồn đã dần suy giảm, trong khi những cạm bẫy ngoài tự nhiên vẫn rình rập”, ThS Nguyễn Đức Đông giải thích.

Trung tâm bố trí một khu nuôi dưỡng riêng được thiết kế phù hợp, với các cành cây hạ thấp và không gian sắp đặt thuận tiện để nó có thể di chuyển, nghỉ ngơi.

Theo ThS Đông, loài khỉ này có tập tính kiếm ăn dưới mặt đất, chủ yếu bằng trái cây, lá, hạt, côn trùng và một số động vật nhỏ, vì thế chúng thường dễ mắc vào bẫy do người dân đặt trong rừng.

Cách khu chăm sóc cá thể khỉ mặt đỏ chừng 50m là nơi sinh sống của 2 cá thể vượn đen má trắng, loài đặc hữu vùng Bắc Trung Bộ.

Loài vượn đen má trắng có tên khoa học Nomascus leucogenys, một loài vượn cực kỳ quý hiếm tại Việt Nam (Ảnh: Thanh Bình).

Một cá thể được chuyển từ miền Nam đến Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh vào năm 2014, nhằm đưa chúng trở lại môi trường tự nhiên phù hợp hơn với đặc tính sinh học và vùng phân bố nguyên bản của loài.

Vượn đen má trắng là một trong những loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất của Việt Nam, được xếp vào nhóm IB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Loài này nằm trong nhóm Nguy cấp (EN) của Sách Đỏ Việt Nam và được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đánh giá ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR).

Quá trình phục hồi và sinh sản của quần thể sẽ thuận lợi hơn nếu có thêm cá thể khác giới. Tuy nhiên, việc tìm được cá thể phù hợp rất khó, bởi hầu hết động vật được bàn giao về Trung tâm từ các vụ buôn bán, săn bắt hoặc do người dân tự nguyện giao nộp”, ThS Đông lý giải.

Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc, bảo tồn 27 loài động vật với hơn 100 cá thể. Trong đó, có 5 loài thú, 12 loài rùa, 4 loài thạch sùng, 1 loài thằn lằn cá sấu, 4 loài cá cóc và 1 loài ếch cây,

Đặc biệt, rùa Trung Bộ, loài đặc hữu chỉ có tại Việt Nam đã sinh sản thành công tại Trung tâm, cùng với rùa núi vàng, loài rùa cạn quý hiếm cũng được nhân giống ổn định.

Phòng thí nghiệm, lớp học giữa khu rừng

Dù diện tích khiêm tốn, khu rừng vẫn sở hữu hệ sinh thái phong phú, mở ra cơ hội nghiên cứu và trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên cũng như các nhà khoa học.

Tại Trung tâm, họ có thể quan sát trực tiếp các loài trong môi trường bán tự nhiên, tìm hiểu đặc điểm sinh học, tập tính và quá trình chăm sóc, nhân nuôi các loài quý hiếm.

Những chuyến đi sâu vào khu rừng bảo hộ giúp người tham gia trực tiếp quan sát hệ sinh thái, bổ sung kiến thức về đa dạng sinh học, mối quan hệ giữa các loài.

Theo ông Đặng Huy Phương, các hoạt động tại trung tâm được triển khai bài bản, tập trung vào bảo tồn, nhân nuôi và lưu giữ nguồn gen các loài động, thực vật quý hiếm.

Bên cạnh công tác chăm sóc, trung tâm còn là nơi tổ chức các chương trình giáo dục môi trường và hướng dẫn kỹ thuật cho học sinh, sinh viên giúp họ nghiên cứu thực tế, hiểu rõ đặc điểm sinh học và sinh thái của các loài, cũng như nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Ảnh: Vũ Thanh Bình, Khánh Vi