Ô tô khách húc xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vụ tai nạn xảy ra vào 0h ngày 25/10 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian này, ô tô khách giường nằm (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đến địa điểm trên bất ngờ tông vào đuôi xe tải chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ ô tô khách tông đuôi xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Văn Phú).

Vụ va chạm làm phần đầu ô tô khách hư hỏng, tài xế bị kẹt ở buồng lái. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, giải cứu tài xế, điều tiết giao thông qua khu vực. Tai nạn làm tài xế ô tô khách và một số hành khách bị thương nhẹ.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 24/10, cơ quan chức năng ghi nhận vụ 2 xe tải va chạm trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn qua xã Tân Minh, Lâm Đồng. Tai nạn làm các phương tiện hư hỏng, không gây thiệt hại về người.