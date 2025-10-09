Vụ cháy xảy ra vào 5h ngày 9/10 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này, xe container (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, tài xế phát hiện lửa bùng phát ở đầu xe nên đánh lái vào lề đường, tìm cách dập lửa.

Xe container bốc cháy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: An Sinh).

Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm buồng lái. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều động người, phương tiện đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Đến gần 6h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, buồng lái xe container bị thiêu rụi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 100km, thuộc tuyến cao tốc nối TPHCM và Khánh Hòa. Tuyến này có hai làn xe mỗi chiều, tốc độ tối đa 90km/h.