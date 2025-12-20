Người đàn ông chở vật nghi là đạn pháo chưa nổ... đến thẳng trụ sở công an

Sáng 20/12, Công an xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã tiếp nhận một vật nghi là đạn pháo chưa nổ do người dân giao nộp.

Trước đó, chiều 19/12, ông T.M.D. (28 tuổi, trú tại thôn Phú Thạnh, xã Tuy An Nam) trong lúc đi làm tại khu vực đồi núi trên địa bàn thôn đã phát hiện một vật lạ nghi là đạn pháo.

Người đàn ông chở vật nghi là đạn pháo chưa nổ đến công an giao nộp (Ảnh: Công an xã Tuy An Nam).

Ông D. đã kẹp vật này vào xe máy và chở thẳng đến trụ sở công an xã để giao nộp.

Qua kiểm tra ban đầu, vật thể có hình dáng giống đạn pháo 105mm, còn nguyên nòng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra va chạm mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuy An Nam đã lập biên bản, niêm phong hiện vật và báo cáo cấp trên để phối hợp với lực lượng chuyên môn xử lý theo quy định.

Công an xã Tuy An Nam thông tin về vụ việc trên trang Fanpage (Ảnh: Trương Nguyễn).

Lực lượng công an cũng tuyên truyền, hướng dẫn ông D. cùng người dân trên địa bàn, khi phát hiện các vật nghi là bom, mìn, đạn, tuyệt đối không được chạm vào, không được di chuyển và cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.