Quả bom nặng hơn 330kg nằm bên suối ở Đắk Lắk

Ngày 2/1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xử lý, hủy nổ thành công một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh tại xã Ea Hiao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trước đó trong lúc đi câu cá tại suối Ea Hiao, ông Nay Y Lùy (40 tuổi, trú buôn Chăm, xã Ea Hiao) bất ngờ phát hiện một vật thể kim loại lớn trồi lên mặt đất. Nghi ngờ đây là bom chưa nổ, ông Lùy đã trình báo cơ quan chức năng.

Quả bom nặng hơn 330kg nằm ở bờ suối (Ảnh: Hải Nguyễn).

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hiao đã có mặt tại hiện trường, phối hợp bảo vệ khu vực. Qua kiểm tra ban đầu, quả bom nằm lộ thiên khoảng 60cm tại bờ suối, gần khu vực rẫy của người dân.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức canh gác và thông báo rộng rãi đến người dân không tiếp cận khu vực.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân (Ảnh: Hải Nguyễn).

Công tác giám định sơ bộ do Ban Công binh, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) thực hiện xác định đây là bom do Mỹ sản xuất, còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom có chiều dài khoảng 1,2m, nặng 334kg, đã nằm dưới lòng đất suốt nhiều thập kỷ.

Theo đánh giá chuyên môn, ngòi nổ và lượng thuốc bên trong quả bom vẫn tiềm ẩn nguy hiểm lớn nếu chịu tác động ngoại lực.

Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng đã triển khai phương án di dời quả bom đến vị trí an toàn, xa khu dân cư, đồng thời hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Việc xử lý được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.