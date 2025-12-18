Quả bom nặng 227kg nằm gần chợ và bến xe

Chiều 18/12, ông Cao Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông, thành phố Huế, cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp đội đa nhiệm thuộc dự án NPA (Tổ chức Norwegian People's Aid Na Uy) tại Huế xử lý an toàn một quả bom lớn do người dân phát hiện.

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Đông nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một vật thể nghi là bom tại khu vực sông Tả Trạch.

Quả bom lộ thiên sau các đợt mưa lũ lớn tại Huế (Ảnh: NPA).

Vật liệu nổ này được người dân phát hiện trong quá trình đánh bắt cá. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các đợt lũ lớn vừa qua đã làm xói mòn đất, khiến quả bom lộ thiên.

Đáng chú ý, vị trí phát hiện quả bom chỉ cách chợ Nam Đông khoảng 50m và bến xe xã Nam Đông 30m. Đây là khu vực trung tâm xã, có nhiều người sinh sống.

Theo cơ quan chức năng, vật liệu trên được xác định là bom MK82-500LB, có trọng lượng 227kg và chứa hơn 87kg thuốc nổ. Đây là loại bom có sức công phá lớn, bán kính sát thương rộng, tạo ra mảnh văng dày khi phát nổ.

Quả bom đã được lực lượng chức năng đưa về bãi hủy nổ tập trung của NPA tại phường Phong Dinh (thành phố Huế) để xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.