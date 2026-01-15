Chưa có kết quả xử lý cuối cùng vụ người đàn ông bị nhóm học sinh hành hạ

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, thành phố Huế, Công an phường đã thụ lý vụ việc và đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm học sinh có hành vi đánh đập, hành hạ đối với ông N.T.H. (SN 1979) tại đường Trần Nguyên Đán.

Công an phường Phú Xuân sẽ căn cứ hành vi, vai trò cụ thể của từng học sinh liên quan vụ việc để có hình thức xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng chưa đưa ra hình thức xử lý cuối cùng.

Ông H. bị nhóm học sinh đánh đập ngay trong chính ngôi nhà của mình (Ảnh: Cao Tiến).

Như Dân trí đã đưa tin, giữa tháng 12/2025, nhóm học sinh đánh đập, hành hạ, làm nhục người đàn ông trong căn phòng tối, hành vi được ghi lại bằng clip gây bức xúc dư luận.

Nạn nhân là ông N.T.H. (SN 1979), trú tại tổ dân phố 9 Thuận Hòa, phường Phú Xuân, bị hành hung ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào đêm 15/12/2025. Có 6 học sinh tham gia, trong đó 2 em lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (phường Thuận Hóa) và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, 4 học sinh lớp 8-9 của Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định L.Q.M., học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ; V.N.N.Q., học sinh lớp 9 và T.G.M., học sinh lớp 8 cùng Trường THCS Trần Cao Vân, trực tiếp đánh ông N.T.H., đồng thời quay video đăng lên mạng xã hội.

UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Huế và Ban giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân, mời phụ huynh cùng 4 học sinh đến làm việc.

Cơ quan chức năng và nhà trường đã yêu cầu các học sinh cam kết không tái phạm hành vi vi phạm pháp luật, đại diện các gia đình cần thăm hỏi sức khỏe của nạn nhân.

Đối với 2 học sinh còn lại, không thuộc địa bàn phường Phú Xuân, công an đã mời gia đình và học sinh làm việc, củng cố hồ sơ.

Một người quen thân ông H. cho biết, thời gian gần đây sức khỏe của người này suy giảm khá nghiêm trọng, đi lại khó khăn, do lạm dụng bia, rượu kéo dài. Thời gian qua, đã có nhiều nhà hảo tâm tìm đến tặng quà, nhu yếu phẩm và ngỏ ý hỗ trợ ông H. sửa chữa lại ngôi nhà.