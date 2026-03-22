Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê

Ngày 22/3, Công an xã KDang, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang phát thông báo tìm người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại rẫy cà phê.

Sáng cùng ngày, người dân đi làm rẫy cà phê tại thôn Hlang, xã KDang nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Khi đến kiểm tra, nhân chứng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại nên nhanh chóng trình báo công an.

Bé gái sơ sinh bị bỏ trong rẫy cà phê (Ảnh: Công an xã KDang).

Công an xã KDang phối hợp cán bộ y tế đến kiểm tra sức khỏe và đưa cháu bé về chăm sóc.

Qua kiểm tra ban đầu, bé gái ước tính 7-10 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, tỉnh táo và có thể khóc bình thường. Cháu đang được chăm sóc tạm thời tại Trạm Y tế xã KDang.

Công an xã KDang đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, tìm kiếm người thân của cháu bé. Cơ quan công an thông báo, ai là người thân, có thông tin liên hệ qua số điện thoại 02693799009 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ.