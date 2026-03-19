Vào giao dịch, người đàn ông phát hiện xấp tiền 500.000 đồng trong cây ATM

Khoảng 9h15 ngày 19/3, anh L.V.T. (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) đến giao dịch tại cây ATM của Ngân hàng Quân đội (MB) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh. Tại đây, anh không thấy có người giao dịch nhưng màn hình máy vẫn hiển thị trạng thái của một giao dịch chưa kết thúc.

Khi thao tác, hộc tiền của máy bất ngờ mở ra. Bên trong còn nguyên một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng chưa được người giao dịch trước đó nhận.

Chi nhánh Ngân hàng MB Nghệ An - nơi anh T. phát hiện xấp tiền còn trong máy ATM (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh T. cho biết: “Lúc đó tôi rất bất ngờ. Tôi đoán có thể người trước nạp tiền vào tài khoản nhưng chưa kịp hoàn tất giao dịch đã vội rời đi nên bỏ quên số tiền trong máy. Vì không phải của mình nên tôi không dám động vào, liền gọi bảo vệ để báo lại”.

Ngay sau đó, anh T. được hướng dẫn vào ngân hàng để làm việc và bàn giao số tiền. Qua kiểm đếm tại quầy giao dịch, tổng số tiền được xác định là 96 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh T. bàn giao toàn bộ số tiền cho ngân hàng để xử lý theo quy định.

“Tôi nghĩ tiền không phải của mình thì phải trả lại. Ngân hàng sẽ kiểm tra, tìm đúng người để hoàn trả”, anh T. nói.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, đại diện Ngân hàng MB Chi nhánh Nghệ An, cho biết sự việc xuất phát từ một giao dịch nộp tiền mặt tại máy ATM chưa hoàn tất.

Theo dữ liệu hệ thống, trước đó có khách hàng thực hiện nộp tiền vào tài khoản nhưng chưa bấm xác nhận cuối cùng và rời đi, khiến số tiền chưa được hạch toán. Toàn bộ số tiền này vẫn nằm tại khay máy và được người đến giao dịch sau phát hiện.

“Qua kiểm tra, có tổng cộng 192 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 96 triệu đồng. Đây là tiền từ giao dịch nộp vào, không phải tiền rút ra từ ATM”, đại diện ngân hàng thông tin.

Đại diện ngân hàng cho biết theo quy định, mỗi lần rút tiền tại ATM chỉ tối đa khoảng 20 triệu đồng, do đó số lượng tiền lớn như trên chỉ có thể phát sinh từ giao dịch nộp tiền.

Chứng từ xác nhận ông T. bàn giao toàn bộ số tiền cho ngân hàng để tìm người bỏ quên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngân hàng đã kiểm kê, tạm hạch toán số tiền vào tài khoản chờ xử lý, đồng thời trích xuất camera và dữ liệu giao dịch để xác minh chủ tài khoản liên quan.

“Chúng tôi đã lưu đầy đủ thông tin về thời điểm giao dịch, số tài khoản dự kiến nhận tiền và hình ảnh khách hàng để phục vụ việc đối soát, hoàn trả đúng chủ sở hữu”, đại diện ngân hàng cho biết.

Phía ngân hàng cũng đề nghị khách hàng đã thực hiện giao dịch nêu trên sớm liên hệ Chi nhánh MB tại số 2 Minh Khai, phường Thành Vinh để làm thủ tục nhận lại tiền.