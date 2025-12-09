Bé gái sơ sinh bị đất vùi nửa người trong vườn cao su

Ngày 9/12, Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng tìm kiếm người thân của một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/12, anh R.L.B. (trú tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đang làm việc nghe tiếng khóc phát ra từ vườn cao su phía sau nhà. Khi lại gần, anh B. phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ hở vùng mặt.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang tích cực chăm sóc cho bé gái bị vùi dưới đất (Ảnh: Chí Anh).

Ngay lập tức, anh B. cùng người dân đưa bé vào nhà, giữ ấm và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Ia Mơ nhanh chóng có mặt để kiểm tra sức khỏe của bé sơ sinh. Kết quả cho thấy đây là một bé gái còn nguyên dây rốn, vùng trán có vết xước nghi do côn trùng cắn.

Sức khỏe bé gái bị bỏ rơi đã ổn định (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi sơ cứu, lực lượng công an phối hợp với Trạm Y tế xã Ia Mơ đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục chăm sóc.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai, bệnh nhân nhập viện có biểu hiện suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, tay và chân xuất hiện các nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Bé được tiêm kháng sinh để phòng nhiễm trùng, thở ôxy và truyền dịch nuôi dưỡng.

Sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt. Chính quyền địa phương cũng phát đi thông báo tìm người thân của bé gái.