Phát hiện 11 lái xe dương tính với ma túy tại Hải Phòng

Ngày 3/12, Công an Hải Phòng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và Giám đốc Công an Hải Phòng, từ ngày 15/11, Phòng CSGT Công an Hải Phòng triển khai kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe trong và ngoài cảng thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các tuyến kết nối khu công nghiệp, cảng Lạch Huyện.

Lực lượng liên ngành và Phòng CSGT Công an Hải Phòng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong 15 ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng kiểm soát 2.720 phương tiện, gồm 2.150 xe đầu kéo, 356 xe tải, 199 xe khách và 15 xe bồn. Kết quả kiểm tra cho thấy 11 lái xe dương tính với ma túy, trong đó có 5 lái xe đầu kéo, 5 lái xe tải và một lái xe khách. Ngoài ra, cảnh sát lập biên bản xử lý 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, kế hoạch kiểm tra góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế và doanh nghiệp vận tải. Tai nạn giao thông trong 15 ngày đầu thực hiện giảm ở cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024, với số vụ giảm 47%, số người chết giảm 35% và số người bị thương giảm 48%.

Thời gian tới, CSGT Hải Phòng tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông do tài xế sử dụng rượu bia và chất kích thích.