Phá dỡ “nút thắt” khách sạn 9 tầng tại dự án Quảng trường phía Đông hồ Gươm

Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.

Sau 5 tháng giải phóng mặt bằng, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang dần thay đổi diện mạo, nhiều công trình cũ được tháo dỡ, mở ra không gian quảng trường 2,14ha.

Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, hiện chỉ còn một số hạng mục thuộc Công ty truyền tải điện quốc gia và tòa khách sạn 9 tầng.

Ban Quản lý dự án phường Hoàn Kiếm đã quây tôn và che chắn bụi ở mặt tiền các khu vực giải toả, đặc biệt là khách sạn 9 tầng, "nút thắt" cuối cùng vừa mới hoàn tất việc bàn giao mặt bằng.

Khách sạn này được khởi công xây dựng từ năm 2019, sau đó, việc thi công phải tạm hoãn một thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến đầu năm 2025, khách sạn hoàn thiện những khâu cuối trước khi đưa vào sử dụng.

Khách sạn có gần 70 phòng, được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau với nội thất được đặt hàng riêng, nhập khẩu từ nước ngoài. Chi phí đầu tư xây dựng khách sạn lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Từ đầu tháng 4/2026, khách sạn này đã bắt đầu triển khai di dời toàn bộ tài sản bên trong, đồng thời tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình.

Suốt nhiều ngày qua, đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, đồng thời huy động nhiều xe tải và phương tiện vận chuyển hoạt động liên tục nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Theo ghi nhận, đến sáng ngày 2/5, một số máy xúc đã được đưa lên tầng thượng khách sạn để tháo dỡ các hạng mục công trình.

Công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng khu vực Quảng trường phía Đông hồ Gươm dự kiến hoàn thành trước ngày 10/5 (Ảnh: CTV).