Chung cư giữa trung tâm hành chính phường Cầu Giấy thành nhà tái định cư

Được phê duyệt từ năm 2009 nhằm phục vụ công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và di dân Khu đô thị mới Cầu Giấy, dự án nhà ở tái định cư N01, nằm tại ô đất D17 - Khu đô thị mới Cầu Giấy, đã xây thô xong từ năm 2013 rồi tạm dừng cho đến nay và chưa đưa vào sử dụng.

Sau hơn 15 năm, dự án đã được tái khởi động, "thay áo mới" để chuẩn bị trở thành nơi ở mới cho các hộ dân trong diện giải tỏa của các công trình trọng điểm như đường vành đai 2,5 và tuyến đường Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng.

Công trình Nhà tái định cư N01 nằm ngay khu vực ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông. Dự án được thiết kế hình chữ L, với 4 tòa nhà nối liền.

Lợi thế của chung cư N01 là nằm ở khu vực trung tâm hành chính của phường Cầu Giấy, vị trí đắc địa tại nút giao Trần Thái Tông - Duy Tân, kết nối trực tiếp với các trục đường lớn như Thành Thái, Tôn Thất Thuyết, nằm cách công viên Cầu Giấy chỉ khoảng 200m.

Công trình có diện tích 8.696m2, quy mô 15 tầng với 299 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 42.500m2.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày gần đây, dự án đang được triển khai tu sửa, cải tạo lại với tiến độ rất nhanh. Bên trong, các công nhân đang hoàn thiện các phần hạng mục như sơn lại tường, sửa lại sàn, lắp cửa kính, sửa hầm xe,...

Trước khi dự án này được bàn giao về phường Cầu Giấy quản lý (1/7/2025), công trình mới hoàn thành 8/44 hạng mục. Sau khi tiếp nhận, phường Cầu Giấy đã phối hợp với các sở, ngành để gỡ vướng một số điểm nghẽn của công trình, đưa ra giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên trong dự án nhà, hệ thống thang máy đã được lắp đặt hoàn thiện, với mỗi tòa nhà có 3 thang máy.

Trong các căn hộ, hiện đã được dọn dẹp, tu sửa nhiều hạng mục, mỗi căn hộ ước tính có diện tích khoảng 45-60m2 tùy từng căn.

Bên trong mỗi căn hộ được thiết kế đầy đủ các không gian sinh hoạt như: Phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, bếp..., đa số các căn hộ đều có ban công hướng ra mặt đường lớn.

Mỗi căn hộ đều được thiết kế 2 lớp cửa, một lớp cửa sắt bên ngoài, một cửa gỗ bên trong. Ngoài ra, dự án có đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, cầu thang thoát hiểm.

Dự án có 1 tầng hầm, hiện khu vực này vẫn đang tiếp tục được sửa chữa, cải tạo, sớm hoàn thiện để bàn giao dự án.

Sau gần một năm tăng tốc thi công, đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành, tổng thể công trình đạt khoảng 98%. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các phần việc còn lại trong cuối tháng 5, muộn nhất vào đầu tháng 6 để bàn giao, đưa vào sử dụng.

Ngay bên dưới khu nhà là sân chơi cho trẻ em, sân sinh hoạt cộng đồng cũng được thiết kế, cải tạo lại.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy, đèn chiếu sáng được lắp đặt hoàn thiện xung quanh chung cư N01.

Phía bên ngoài, công nhân đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng như lát đá tại khu vực sân chơi chung, vỉa hè, dọn dẹp xà bần để sớm đưa vào sử dụng.

"Tôi thấy khu tái định cư này sau khi được cải tạo lại thì rất là khang trang, sạch đẹp. Là người dân sống trong khu vực, tôi nhìn vào thấy rất ưng ý. Chính quyền đã rất quan tâm tới cuộc sống của các hộ dân ở trong diện giải tỏa, mới đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện dự án khang trang như vậy, hy vọng mọi người sẽ sớm ổn định cuộc sống ở nơi ở mới", chị Trần Thị Thảo (phường Cầu Giấy) chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 1, khi công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2.5 qua phường Cầu Giấy được đẩy mạnh, nhiều hộ dân tại đây đã nhanh chóng chấp thuận, di dời sớm để bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.