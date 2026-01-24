Xuyên đêm giải phóng mặt bằng khu vực phía Đông hồ Gươm

Đêm 22/1, khu vực quanh Hồ Gươm rực sáng ánh đèn thi công khi hàng trăm công nhân cùng nhiều loại máy móc hạng nặng khẩn trương tháo dỡ các trụ sở, công trình dọc theo mặt đường Đinh Tiên Hoàng và phố Lý Thái Tổ. Đây là một phần trong chiến dịch giải phóng mặt bằng quy mô lớn, nhằm tạo quỹ đất cho dự án xây dựng quảng trường và công viên phía Đông Hồ Gươm, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 2.840 tỷ đồng.

Công tác tháo dỡ tập trung chủ yếu tại khu vực kéo dài từ khu đất liền kề Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (số 47 Hàng Dầu), qua trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, và mở rộng sâu vào ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng. Trước đó nhiều ngày, các lực lượng chức năng đã liên tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ cho dự án trọng điểm này.

Đến thời điểm hiện tại, trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ các hạng mục quy mô lớn, mặt bằng đang dần được giải phóng để chuẩn bị cho các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Tại khu vực dự án, tất cả các cơ quan, trụ sở đã niêm yết thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc mới, giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin. Các vật dụng làm việc như bàn ghế, trang thiết bị và đồ đạc liên quan đã được thu dọn, phân loại và sắp xếp gọn gàng.

Quán Phở Thìn Bờ Hồ tại số 61 Đinh Tiên Hoàng, một địa chỉ ẩm thực quen thuộc, cũng đã được lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm tổ chức tháo dỡ. Để tránh gây nhầm lẫn, chủ quán đã chủ động treo biển hướng dẫn địa điểm kinh doanh mới trên hàng rào khu vực thi công.

Bên cạnh đó, các công trình như khách sạn Điện lực, trụ sở ngân hàng và một số đơn vị liên quan trên phố Lý Thái Tổ cũng đang bước vào giai đoạn cuối của công tác thu dọn, chuẩn bị bàn giao mặt bằng theo tiến độ chung.

Đáng chú ý, một khách sạn cao 10 tầng tại vị trí đắc địa trên phố Lý Thái Tổ, dù mới đưa vào khai thác chưa lâu, cũng nằm trong danh sách phải di chuyển.

Suốt cả ngày, những người mua bán sắt vụn nhỏ lẻ thay nhau qua lại khu vực, nhặt nhạnh và thu gom phế liệu từ các công trình đang tháo dỡ. Tại con ngõ nằm trên tuyến đường này, người dân vẫn tất bật thu xếp, dọn dẹp đồ đạc.

Bốn thế hệ gia đình bà Đỗ Thị Dượng (81 tuổi) đã sinh sống tại con ngõ này. Bà cùng một người con trai trong căn nhà rộng khoảng 30m2. Thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng, gia đình bà được bố trí căn hộ tái định cư diện tích 60m2 tại khu Thượng Thanh (quận Long Biên cũ). Bà Dượng cho biết, gia đình đồng thuận và chấp hành việc di dời.

Dù vậy, việc rời bỏ nơi ở đã gắn bó suốt nhiều thế hệ vẫn khiến bà Dượng không khỏi tiếc nuối. Trước đây, bà bán quán nước nhỏ trước ngõ để có thêm thu nhập, nhưng khi chuyển đến chỗ ở mới, bà cho biết chưa tính toán được công việc mưu sinh tiếp theo.

Bên trong nhiều căn nhà, đồ đạc của các hộ dân được tháo dỡ, tập kết la liệt, trả lại mặt bằng khu vực giải tỏa, sẵn sàng cho một diện mạo mới của khu vực Hồ Gươm trong tương lai.