Sĩ quan cảnh vệ nghiêm trang đứng gác dưới cái nắng đổ lửa ở Ba Đình

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa cái nắng gay gắt hắt lên từ nền bê tông, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vẫn nghiêm trang trong từng tư thế, chắc tay súng, kiên trì thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác.

Có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình trưa 27/5, thời điểm nắng nóng lên cao, hơi nóng phả lên từ mặt đường và các bề mặt bê tông, có thể cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thời tiết.

Nắng nóng làm chảy cả nhựa đường tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: K01).

Dù vậy, tại các vị trí làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 vẫn giữ vững lễ tiết, tác phong, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối mục tiêu bảo vệ; đồng thời tận tình hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng sĩ Trần Bình Minh chia sẻ, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ đều xác định rõ trách nhiệm, giữ vững tư thế, tác phong, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Đây là nhiệm vụ vinh quang. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân trong lòng nhân dân và du khách khi về viếng Bác”, Thượng sĩ Minh nói.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong điều kiện nắng nóng gay gắt, chỉ huy các cấp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Trung đoàn 375 đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao nước uống và những phần quà thiết thực tới cán bộ, chiến sĩ tại các vị trí công tác.

Cán bộ Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chốt trực tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: K01).

Thượng tá Nguyễn Sỹ Hà, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375, cho biết sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng là nguồn động viên quan trọng, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Hà, trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.