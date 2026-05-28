Đường hầm tuynel dài 22km quyết định tiến độ sân bay Long Thành

Trong bối cảnh nửa đầu năm 2026 sắp trôi qua, các hạng mục tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) chỉ còn khoảng 6 tháng để hoàn thiện, đưa toàn bộ công trình vào khai thác.

Theo báo cáo mới nhất của ACV, tổng sản lượng thi công của dự án thành phần 3 đã đạt 65.602/86.355 tỷ đồng, tương đương 75,97%. Chủ đầu tư đánh giá mục tiêu khai thác kỹ thuật sân bay Long Thành vào tháng 9 và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là khả thi nhưng nhiều thách thức.

Một trong những hạng mục được quan tâm nhất hiện nay là gói thầu 4.8, với khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 51,1% giá trị hợp đồng.

Gói thầu gồm 2 cấu phần là đường giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật. Trong ảnh là tuyến đường trục chính từ nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dẫn vào sân bay và các nhánh cầu vượt để kết nối vào nhà ga hành khách.

Với tuyến đường trục chính, nhà thầu đang thi công nền đường (K95 và K98); phần móng mặt đường (cấp phối đá dăm, bê tông nhựa) dự kiến xong trước 30/6 và hoàn thiện toàn bộ đường giao thông trước 15/9.

Cấu phần hạ tầng kỹ thuật của gói thầu 4.8 có hạng mục quan trọng nhất là tuyến hầm tuynel dài 21,7km nằm bên dưới đường giao thông trục chính. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 21.2/21,7km (đạt 97,6%).

Trong tháng 6, nhà thầu dự kiến hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt các đường ống, thiết bị, hệ thống điện, nước bên trong lòng tuynel; trong đó ưu tiên hoàn thành trước các tuyến phục vụ lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp nước, cáp quang viễn thông cho nhà ga hành khách và các dự án thành phần khác.

Theo báo cáo của ACV, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, PCCC, đường dây thông tin, điều hòa trung tâm... đều nằm trong tuyến hầm tuynel kỹ thuật của gói thầu 4.8, bị phụ thuộc tiến độ vào gói thầu này.

Việc nhiều đường dây, đường ống của các hạng mục khác nhau được đặt trên cùng một giá đỡ trong tuynel dẫn đến xung đột và ảnh hưởng lớn đến tiến độ lắp đặt thiết bị; đồng thời dễ xảy ra cháy nổ, mất an toàn trong thi công.

Trong bối cảnh mùa mưa đang đến, ACV cũng lo ngại việc để lại các vị trí chờ thi công trong hầm tuynel làm tăng nguy cơ bùn đất, nước mưa chảy vào hầm; dẫn đến công tác tiêu thoát nước, dọn bùn mất rất nhiều công sức và thời gian.

Hầm tuynel kỹ thuật là hạng mục rất quan trọng tại các dự án sân bay lớn, được ví như mạch máu kết nối các hạng mục chính như nhà ga, tháp không lưu và các công trình phụ trợ.

Theo thiết kế, tuyến hầm đủ rộng để ô tô chạy bên trong. Hệ thống dây điện, dây cáp tín hiệu kết nối giữa nhà ga, trung tâm điều hành, tháp không lưu... đều sẽ nằm dọc trong tuyến tuynel này (Ảnh minh họa: AI).

Tình trạng hao hụt nhân công và đội giá nguyên vật liệu cũng đang tác động trực tiếp đến gói thầu 4.8. Tại gói thầu này, các đơn vị hiện huy động được 1.611/2.593 nhân công, đạt 62% kế hoạch; còn thiếu 982 người. Trong đó, công nhân lái máy thiếu 192 người; lao động phổ thông thiếu 790 người.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, sự chậm trễ của gói thầu 4.8 đã ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều dự án thành phần và hạng mục có liên quan, trong đó có cả hangar bảo dưỡng máy bay và các công trình dịch vụ mặt đất.

Cục Hàng không đã kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV sớm hoàn thiện gói thầu 4.8 để bàn giao mặt bằng, hạ tầng kết nối điện nước cho nhà đầu tư, nhà thầu tại các dự án thành phần khác.

Gói thầu 4.8 có tổng giá trị hợp đồng hơn 11.000 tỷ đồng, do liên danh Trường Sơn - Phương Thành - Vinaconex - CC1 - Á châu - AIT - Vinadic - Dacinco thực hiện. Nhà thầu tư vấn giám sát là liên danh CONINCO - APECO - СТЕС.